(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 Non c'è più l'obbligo di quarantena per chi arriva in Italia dai paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele. Per poter entrare nel nostro Paese basterà esibire all'arrivo in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti all'inizio del viaggio. Le immagini dall'aeroporto di Fiumicino. / Adr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev