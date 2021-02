(Agenzia Vista) Cuneo, 22 febbraio 2021 Stop sci, Cirio alla manifestazione di Cuneo: "Politica chieda scusa a operatori montagna" "Io credo che la politica debba chiedervi scusa e io stesso come rappresentante del mondo della politica voglio chiedere scusa, perchè quello che è accaduto nel nostro Paese non è accettabile. Questa politica non ha rispetto per chi lavora". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenendo a Cuneo alla manifestazione dei lavoratori degli impianti da sci. Regione Piemonte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev