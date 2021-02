(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Stop sci, Meloni: "Turismo invernale al collasso, stagione non è mai iniziata. Settore dimenticato" "Turismo invernale al collasso, stagione non è mai iniziata. Sono stati penalizzati prima dal Governo Conte e adesso sembra anche dal Governo Draghi. Ci aspettavamo cambio di passo dal nuovo Governo". Lo ha detto la presidente di FdI Giorgia Meloni in un incontro online con gli operatori del settore. FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev