Storica nevicata in Texas, il gelo dall'Artico blocca gli Usa

Houston, 16 feb. (askanews) - Storica nevicata in Texas, nel sud degli Stati Uniti più avvezzo a battere record per le temperature troppo elevate che per tempeste di neve e freddo. E invece la capitale Houston, nelle immagini, si è svegliata imbiancata.Una ondata di maltempo con pochi precedenti, con aria gelida che arriva dall'Artico, che riguarda buona parte degli Stati Uniti e sta creando parecchi disagi in stati come il Texas poco attrezzati ad affrontare ghiaccio e temperature rigide.Centinaia di voli sono stati cancellati e quasi 3 milioni di persone sono rimaste senza elettricità.Il governatore del Texas Greg Abbott ha dichiarato lo stato di calamità. "Esorto tutti i texani a rimanere vigili contro il tempo estremamente duro", ha invitato Abbott in una dichiarazione.