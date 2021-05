Stresa, Silvia Vono (Iv): accertare verità, basta superficialità

Roma, 27 mag. (askanews) - "Accertare la verità è sempre importante però più importante l'impegno del governo e del Parlamento deve essere quello di verificare sempre che ci sia un'attenta manutenzione e una sicurezza, per le nostre infrastrutture. Non è la prima tragedia che accade in Italia: un maggior interesse e un interesse a una maggiore competenza in questo settore, perché spesso queste tragedie accadono per una superficialità". Lo afferma Silvia Vono, vicepresidente Commissione Trasporti al Senato, a margine della presentazione, a Civitavecchia, dell'accordo di partnership siglato tra Costa Crociere e Padiglione Italia per Expo 2020 a Dubai, a proposito della tragedia della funivia a Stresa.