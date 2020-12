(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Stretta Natale, Conte: "Ristori immediati per chi è costretto a chiudere" "In questo decreto sono previste misure immediate di ristoro per circa 645 milioni per ristoranti e bar: riceveranno il 100%" dei ristori". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev