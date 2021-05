Studenti pro-Ddl Zan cercano di raggiungere presidio contro la legge in piazza Duomo. Le immagini

(Agenzia Vista) Milano, 15 Maggio 2021 A una settimana di distanza dalla manifestazione all’Arco della Pace, il Ddl Zan torna a scaldare le piazze di Milano. In piazza del Duomo, una cinquantina di studenti a favore del disegno di legge ha cercato di disturbare un presidio contrario al provvedimento. I manifestanti sono stati limitati dalla polizia in tenuta antisommossa. Costretti a indietreggiare verso piazza Fontana, hanno provato ad aggirare il Duomo per raggiungere nuovamente la piazza. Proprio a questo punto, gli agenti li ha arginati e sono nati degli scontri durati qualche secondo durante i quali sono volate anche delle manganellate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev