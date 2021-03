Studio: vaccino Pfizer blocca varianti Covid, anche la brasiliana

Roma, 9 mar. (askanews) - Il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19 sembra molto efficace contro quella che è considerata la variante più contagiosa del virus, quella brasiliana, secondo un nuovo studio pubblicato dal New England Journal of Medicine.Secondo la ricerca condotta da Pfizer e dall'Università del Texas, il sangue prelevato da persone vaccinate con il siero Pfizer ha neutralizzato una versione del virus costruita in laboratorio che contiene le stesse mutazioni sulla "spike" della variante brasiliana P.1.Per gli autori dello studio il vaccino è altrettanto efficace contro la variante del Regno Unito e ha mostrato un'efficacia "robusta, ma inferiore" contro la variante del Sud Africa. Lo studio deve ancora essere validato da dati reali ma fornisce ulteriori indicazioni sull'efficacia del vaccino rispetto alle varianti.