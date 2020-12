(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Stupro all'Esquilino, Mollicone (FdI): "Proponiamo centri ricovero coatto dei senza fissa dimora" "Una vigilia di Natale di protesta per contestare le politiche di immigrazione e il piano Covid del governo, che sembra valere solo per gli italiani. Fratelli d'Italia propone centri gestiti da Croce Rossa e Protezione Civile per il ricovero coatto di extra comunitari e senza fissa dimora per aumentare sicurezza nel quartiere. Presenteremo proposta di legge." Lo ha detto Federico Mollicone partecipando alla protesta dei residente del quartiere Esquilino. 00_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev