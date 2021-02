Su Rousseau vince il sì al Governo Draghi col 59%

Milano, 11 feb. (askanews) - "I sì ammontano a 44.177 corrispondenti al 59,3%, i voti contrari sono stati 30.360 corrispondenti al 40,7%".Sulla piattaforma Rousseau ha vinto il sì al governo Draghi, come certificato a fine votazione dal notaio Valerio Tacchini. In totale hanno partecipato alla votazione del Movimento 5 Stelle poco più della metà degli aventi diritto, 74.537, su un totale di 119.544. Hanno potuto esprimere la loro preferenza dalle 10 alle 18, dopo vari rinvii e diversi ripensamenti sulla formulazione del quesito, attentamente soppesato. Davide Casalegio ha commentato così il voto."Sono contento che siamo riusciti a fare sintesi della volontà del Movimento con la piattaforma Rousseau riuscendo a far esprimere decine di migliaia di persone sulla volontà di far partire questo governo".