(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 "Per rafforzare le conclusioni del Global Health Summit potremmo avere bisogno di un Trattato, un impegno ancora più vincolante, ma bisognerà lavorare su questo, serve tempo. Non abbiamo dubbi che gli impegni della Dichiarazione di Roma saranno onorati in futuro". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa finale del vertice. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev