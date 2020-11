Super ripresa di Maradona, ancora qualche giorno di convalescenza

Buenos Aires, 6 nov. (askanews) - Migliorano le condizioni di salute di Diego Armando Maradona, anche se dovrà trascorrere ancora qualche giorno di convalescenza alla clinica Olivos, vicino Buenos Aires, dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto per rimuovere un coagulo di sangue al cervello. Il "pibe de oro" sta comunque recuperando velocemente, al punto che i medici si sono detti "stupiti" delle sue capacità. Il medico personale, Leopoldo Luque: "Abbiamo visto che nel post-operatorio ha sofferto qualche episodio di confusione. Noi lo associamo, assieme ai medici di terapia, a un quadro di astinenza".L'idolo del calcio argentino, 60 anni, è "d'accordo" con questa diagnosi, ha aggiunto Luque, che è tra i chirurghi che ha partecipato all'operazione."L'ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo", ha aggiunto Luque, sottolineando che non ci sonocomplicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri cheaspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma laripresa è ottima".Maradona era stato portato all'ospedale di La Plata - dove èl'allenatore della squadra Gimnasia ed Esgrima - lunedì per unaserie di test dopo essersi sentito male. Una tac ha rivelato ilcoagulo di sangue. Operato d'urgenza, l'intervento è durato 80minuti. Maradona è considerato paziente a rischio: sopravvissutoa due attacchi di cuore, ha anche contratto l'epatite e ha subito un intervento di bypass gastrico. È considerato paziente a rischio vista anche la pandemia.