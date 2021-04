Superlega, Salvini: “Calcio di pochi eletti non è sport divertente”

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2021 “Il calcio dei pochi eletti non è un calcio divertente. Non possono scegliersi a tavolino 12 squadre elette per un torneo. Se il Milan non arriva tra le prime quattro in Italia non merita di andare in Europa” sono le parole del leder della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev