Svelato Fu Bao, il primo panda nato in Corea del Sud

Roma, 4 nov. (askanews) - È già una piccola star Fu Bao, il primo panda nato in Corea del Sud e ora, finalmente, presentato ufficialmente in pubblico in un parco zoologico a Sud di Seoul.La sua mamma Ai Bao lo ha dato alla luce 107 giorni fa, il 27 luglio, pesava solo 197 grammi. Ora è un tenero cucciolo che pesa 5,8 chili ed è alto 58,5 centimetri. La notizia della sua nascita aveva destato felicità nel Paese e curiosità. Erano circolate foto e video del baby panda ma la presentazione dal vivo era attesa da tempo.L'accoppiamento dei panda in cattività è spesso difficoltoso, ma Ai Bao e il padre del piccolo, Le Bao, arrivato in Corea del Sud nel 2016 dalla Cina, sono riusciti a concepirlo a marzo.