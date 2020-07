(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2020 Taglio Cuneo Fiscale, Gualtieri da oggi busta paga piu' pesante per 16 milioni di lavoratori "Oggi è un giorno importante perché entra in vigore una delle misure più significative che il governo ha adottato con la scorsa legge di Bilancio. Da questo mese 16 milioni di lavoratori avranno una busta paga più pesante, perché con la riduzione del cuneo fiscale lo stipendio netto aumenterà. Soprattutto per 4 milioni e 300mila lavoratori che fino ad ora non prendevano il bonus degli 80 euro e che avranno da 80 a 100 euro netti ogni mese." così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri a Immagina. / immagini da youtube Immagina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev