(Agenzia Vista) Roma, 9 settembre 2020 Taglio parlamentari, Bonino: “È scalpo demagogico del M5S. Non porterà a nessun beneficio” Il taglio dei parlamentari è lo scalpo demagogico che i grillini hanno voluto. Non porterà a nessun risultato di risparmio e inefficienza ma aggiungerà problemi al funzionamento della democrazia. È come togliere trave dal primo piano di un palazzo” queste le parole di Emma Bonino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev