(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2020 Taglio parlamentari, Crimi: "Grazie ai cittadini che hanno votato, risultato entusiasmante" "Un grazie ai cittadini che sono andati a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari. Il risultato è entusiasmante e conferma che stiamo rispettando il nostro mandato" queste le parole del capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle Vito Crimi a commento dei primi exit poll che danno in largo vantaggio il Sì per il taglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev