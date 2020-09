(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2020 Taglio parlamentari, Crimi: “Riforma epocale. Prevista anche dai padri costituenti” “Bisogna votare Sì per confermate un taglio da sempre richiesto da tante forze politiche. Anche i nostri padri costituenti pensavano alla necessità di ridurre i parlamentari. Poi negli anni Sessanta sono stati aumentati probabilmente per interessi di poltrona” queste le parole del capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle a margine della manifestazione del Sì Day a Ostia Lido per spiegare ai cittadini quelle che secondo il Movimento 5 Stelle sono le ragioni per votare Sì al referendum sul taglio dei parlamentari in programma per il prossimo 20 e 21 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev