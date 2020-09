(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2020 Taglio parlamentari, Cuperlo (Pd): "Ragionevolezza mi porterà a votare no al referendum" Alla Camera dei deputati la conferenza stampa del Comitato Giovanile per il No al Referendum del 20-21 settembre, con il portavoce di 'NOstra', Jacopo Ricci, la portavoce nazionale delle Sardine, Jasmine Cristallo, e il Co-presidente di Volt Italia, Andi Shehu. Presenti alcuni parlamentari Emma Bonino, Gregorio De Falco e Riccardo Magi, il dirigente del Pd, Gianni Cuperlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev