(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2020 Taglio parlamentari, Fraccaro: “Onorevoli diventano più responsabili e riconoscibili dai cittadini” “Il taglio dei parlamentari renderà il parlamento più snello e ogni singolo parlamentare sarà più responsabilizzato. I cittadini potranno inoltre riconoscere il loro onorevole di riferimento” queste le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro a margine della manifestazione del Sì Day a Ostia Lido per spiegare ai cittadini quelle che secondo il Movimento 5 Stelle sono le ragioni per votare Sì al referendum sul taglio dei parlamentari in programma per il prossimo 20 e 21 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev