(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2020 Taglio parlamentari, Fratoianni (Leu): "Riforma fa risparmiare un caffé all'anno. Non ne vale la pena" "La riforma del taglio dei parlamentari riduce la rappresentanza e ci farà risparmiare solo un caffé all'anno a cittadino. Non ne vale la pena, bisogna votare no al referendum" queste le parole di Nicola Fratoianni (Leu). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev