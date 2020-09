(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2020 Taglio parlamentari, la sindaca Raggi in risciò a Ostia Lido per il Sì al referendum La sindaca di Roma ha percorso in risciò la pista ciclabile del lungomare di Ostia Lido in occasione della manifestazione del Sì Day a Ostia Lido per spiegare ai cittadini quelle che secondo il Movimento 5 Stelle sono le ragioni per votare Sì al referendum sul taglio dei parlamentari in programma per il prossimo 20 e 21 settembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev