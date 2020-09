(Agenzia Vista) Firenze, 11 settembre 2020 Taglio parlamentari, Renzi: “Riforma costituzionale non finisce con il referendum ma comincia” “Che vinca il Sì o il No al referendum del 20 e 21 settembre, il giorno dopo avremo un problema: dovremo rimettere mano alle regole del gioco, come la Legge elettorale e il bicameralismo perfetto. La riforma costituzionale non finisce con il 20 e 21 settembre ma inizia in quei giorni” queste le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi durante la Leopolda. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev