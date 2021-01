(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Tajani: “Berlusconi si è sottoposto a controlli medici, telefonerà a Salvini e Meloni” “Il Presidente Berlusconi si è sottoposto ad alcuni controlli medici su disposizione del suo medico curante, lo informerò dell’esito dell’incontro e degli sviluppi della crisi. In serata ascolterà anche direttamente l’onorevole Salvini e l’onorevole Meloni per fare il punto della crisi”. Queste le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani fuori dal vertice del centrodestra al palazzo dei gruppi parlamentari della Camera, in seguito alla crisi di Governo aperta dalla dimissione dei ministri di Italia Viva. Durata: 00_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev