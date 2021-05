Tajani: “Faremo di tutto per far ripartire imprese, noi favorevoli a una web tax europea”

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 “Rinvio della plastic tax, sostegno all’agricoltura e allo sport, iniziative per sostenere le nostre imprese per quello che riguarda il costo delle materie prime e una forte azione per sostenere le città d’arte. Questo è un pacchetto di proposte che abbiamo consegnato ai nostri ministri. Il decreto sta andando nella giusta direzione. I nostri parlamentari faranno di tutto perché le imprese possano ripartire. C’è anche il tema delle riforme, in tema fiscale anche in Europa bisogna agire per non favorire le grandi compagnie americane, siamo favorevoli a una web tax europea.” Queste le parole di Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev