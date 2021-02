(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2021 Tajani: “Forza Italia positiva, scelta di Draghi va nella direzione da noi indicata” “Berlusconi ha detto che ha grande considerazione di Draghi. Anche perché poi lo ha indicato lui come presidente della BCE e Governatore della Banca d’Italia. Ci siederemo al tavolo con un atteggiamento molto positivo. Speriamo che i contenuti e il Governo siano all’altezza. La scelta del Presidente della Repubblica va nella direzione indicata”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani (FI) in una dichiarazione in Via degli Uffici del Vicario nei pressi di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev