(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Tajani (FI): “Il discorso di Conte? Tanti impegni e promesse, ma riconosciuto ruolo opposizione” “Un discorso con molti impegni e cose che potevano essere già fatte. Molte promesse e molte offerte. Il riconoscimento finalmente all'opposizione, al ruolo che ha avuto per l'approvazione di tanti provvedimenti”. Queste le parole dell’europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul discorso di Conte alla Camera dei deputati. Tajani ha poi aggiunto: “Mi ha preoccupato molto quello che ha detto sulla Cina. Non può essere equiparata gli Stati Uniti. Teniamo conto che la Cina è un regime comunista che conculca la libertà anche degli oppositori. Noi continueremo a fare il nostro dovere, non cambia il nostro atteggiamento di tutela dell'interesse nazionale prima di quello di partito. Voteremo ancora lo scostamento di bilancio, voteremo a favore del Decreto Ristori e ci impegneremo per il Recovery Fund”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev