(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2021. “Ancora non è iniziato il semestre bianco, è un momento difficile per il Paese, tutte le forze politiche di devono impegnare per sconfiggere il Coronavirus. Se dovete chiedere a me il mio sogno nel cassetto è Berlusconi al Quirinale.” Queste le parole di Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, a un banchetto organizzato da FI a Piazza Cola di Rienzo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev