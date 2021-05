(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 “Esamineremo quanto prima i nomi per le amministrative. L’idea è quella di andare con candidati civici, se non si riuscisse ad arrivare a un candidato civico andremo su un nome politico” lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’incontro del centrodestra alla Camera per decidere i nomi dei candidati sindaci per i grandi comuni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhagiev