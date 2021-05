(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “Senza una riforma fiscale l’economia non riparte. Proponiamo di ripartire da una pace fiscale per far arrivare più soldi nelle casse dello Stato, anno fiscale bianco e Flat tax. Serve anche abolire l’Irap” lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa sulle proposte di riforma fiscale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev