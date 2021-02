(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio Tajani: “Sinistra ha creato intergruppo M5S-Pd-LeU per cementare alleanza fragile” “Non abbiamo le divisioni che ci sono all’interno della sinistra che ha creato un inter-gruppo per cementare un’alleanza che barcolla. Ora si tratta di lavorare tutti insieme per dare risposte al Paese e di togliere la maglia del club per indossare quella della nazionale” sono le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev