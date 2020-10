(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre Tajani: “Su candidato sindaco di Roma per centro-destra valuteremo il migliore. Città abbandonata” “Per il sindaco di Roma abbiamo esaminato più profili. Valuteremo chi secondo noi è il migliore. Chi è adatto a vincere e anche a governare una città che è abbandonata e che ha bisogno di una stagione straordinaria. Ha bisogno di una grande figura che riesca a gestire la macchina amministrativa della Capitale” queste le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine del vertice di centro-destra con Giorgia Meloni e Matteo Salvini negli uffici della Lega in Senato per discutere dei nomi da proporre per le prossime amministrative. Durata: 03_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev