(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2021 Tajani (FI): “Vedremo cosa dirà Draghi ma direzione è positiva” “Ci sediamo a tavolo con grande disponibilità, ora lo ascolteremo vedremo cosa dirà il Presidente Draghi. Mi sembra che vada in una direzione abbastanza positiva”. Queste le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in una dichiarazione in Via degli Uffici del Vicario nei pressi di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev