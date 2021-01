Tamponi, Toti: "Allo studio nuovo metodo di conteggio anche per anitgenici"

(Agenzia Vista) Genova, 01 gennaio 2021 Tamponi, Toti: "Allo studio nuovo metodo di conteggio anche per antigenici" "Stiamo studiando con il Governo un nuovo metodo per conteggiare i tamponi, per includere anche antigenici". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti in un video. 01_22 Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev