(Agenzia Vista) Puglia, 28 luglio 2020 Tamponi volontari a chi arriva in Puglia dall'estero, il servizio Chi entra in Puglia sarà invitato a sottoporsi a tampone. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, a margine della firma del protocollo d’intesa con la Prefettura che affida alle forze dell’ordine il compito di fare le indagini epidemiologiche. Sarà possibile contattare solo chi autocertifica la propria presenza nella regione, una volta giunto dall’estero. In questo senso, la procedura di autocertificazione, ha commentato Montanaro, sta fornendo un grande aiuto. “Coloro che arrivano dall’estero e si autosegnalano – ha spiegato – vengono contattati dai direttori dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti e vengono invitati a recarsi volontariamente presso i centri nei quali viene effettuato il tampone”. Courtesy Trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev