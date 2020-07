Taranto Jazz Festival, al via la prima edizione dal 14 al 19 luglio, il servizio

(Agenzia Vista) Puglia, 06 luglio 2020 Taranto patria del Jazz. Almeno per una settimana, dal 14 al 19 luglio. Sono le date della prima edizione del Taranto Jazz Festival, l’evento organizzato dall’omonima associazione e dal Comune. Madrina d’eccezione, la cantante Tosca, che partirà proprio dal capoluogo ionico con il suo tour estivo. L’evento è stato ideato da Antonio Oliveti, musicista tarantino, già direttore artistico di numerose manifestazioni. La location scelta per il festival è Piazza Castello, di fronte Palazzo di Città, che per l’occasione diventa un vero e proprio Jazz Club. Courtesty Trm agenziavista.it