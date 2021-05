Taverna: "Parlamento bunker antiatomico non scatoletta di tonno, servono 20 anni per scardinarlo"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 "Non è una scatoletta di tonno, questo è un bunker antiatomico, non bastano 8 anni per scardinarlo, forse ce ne vorranno 20". Lo ha affermato la senatrice M5S Paola Taverna, nella sua dichiarazione di voto sulle mozioni sui vitalizi, ricordando l'intenzione dei Cinquestelle di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev