(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 Teatro, Franceschini: "Non rinunciare a spettacoli dal vivo, bene stagione Inda 2020" Al Mibact la presentazione del cartellone 2020 dell'Inda, 'Per voci sole', in programma al Teatro Greco di Siracusa dal 10 luglio al 30 agosto. Intervista a margine del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev