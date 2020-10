(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Tennisti per un giorno al Foro Italico Paolo Bonolis, Max Giusti e Marco Tardelli, le immagini Nella prima giornata di Tennis and friends, evento dedicato alla salute e allo sport, i conduttori Paolo Bonolis e Max Giusti hanno sfidato sulla terra rossa del Foro Italico l’ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli con l’ex tennista Marco Meneschincheri in un doppio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev