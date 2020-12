(Agenzia Vista) Bologna, 29 dicembre 2020 Terremoto Croazia, Bonaccini: “Un abbraccio, speriamo non ci siano troppi danni” “Ci mancava solo il terremoto in Croazia. Non so voi, ma qui da noi al 17esimo l’abbiamo sentito bene. Ovviamente un abbraccio al popolo croato, ho visto alcune immagini su Zagabria dove c’è anche un po’ di crolli, speriamo non ci siano troppi danni”. Così il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in conferenza stampa. Il momento raccolto in questo video di Ètv. Courtesy Ètv 01_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev