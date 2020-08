(Agenzia Vista) Amatrice, 27 agosto 2020 Terremoto, il sindaco di Amatrice: "Siamo ad una svolta, ora ricostruzione in tempi rapidi" "Siamo ad una svolta, ora ricostruzione in tempi rapidi". Così il sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella in un video diffuso sui canali social. / Facebook Comune di Amatrice Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev