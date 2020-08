Terza notte di scontri a Minsk, arresti e danni ai fotoreporter

Minsk, 12 ago. (askanews) - La polizia ha fermato decine di persone a Minsk nel corso della terza notte consecutiva di manifestazioni di protesta seguite alle elezioni presidenziali in Bielorussia. Gli agenti anti-sommossa erano dispiegati in gran numero nella capitale bielorussa, dove centinaia di manifestanti sono scesi in piazza in ordine sparso. Molti fotografi che coprivano le nuove proteste si sono visti confiscare le loro chiavette Usb, oltre che danneggiare i loro apparecchi fotografici da parte della polizia, secondo France Presse.Ieri la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha lasciato il paese dopo avere denunciato brogli nel voto che ha portato alla rielezione dell'autoritario leader bielorusso Alexandre Lukashenko.