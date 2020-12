Terzo lockdown in Austria, chi fa tampone una settimana in meno

Vienna, 18 dic. (askanews) - L'Austria entra nel terzo lockdown tra il 26 dicembre e il 24 gennaio, come ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, aggiungendo tuttavia che coloro i quali prenderanno parte agli screening di massa tra il 15 e il 17 gennaio avranno più libertà, potranno partecipare a eventi culturali o andare al ristorante e faranno una settimana di lockdown in meno."Nel fine settimana prima del 18 gennaio ci sarà un altro test di massa in Austria e l'opportunità di fare test gratuiti. Ciò significa che chiunque voglia partecipare ai test in quel fine settimana o nei giorni precedenti potrà avere accesso ai negozi, nei luoghi culturali, nei servizi alla persona, ristoranti o attrazioni turistiche dal 18 gennaio. Per tutti coloro che non sono pronti a essere testati, la durata del lockdown continuerà fino al 24 gennaio, cioè una settimana in più", ha spiegato in conferenza stampa.