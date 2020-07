Texas, "Pensavo fosse una bufala" e muore dopo un Covid Party

Milano, 13 lug. (askanews) - I Covid party vanno interrotti: eccol'appello di Jane Appleby, primario al Methodist Hospital di SanAntonio, in Texas, dove è morto un uomo di 30 anni che avevapartecipato a una festa, convinto che il Covid-19 fosse unabufala. Appleby chiede che si interrompano subito i Covid party,feste alle quali starebbero partecipando i ragazzi americani chenon credono alla pericolosità del Coronavirus."Quello che abbiamo imparato su questo virus è che non discriminae nessuno di noi è invincibile", afferma la dottoressa, per poi aggiungere."Questa settimana ci siamo presi cura di un paziente di 30 anniall'ospedale metodista che ha detto alla sua infermiera cheavevano partecipato a una festa Covid. Si tratta di party dati daqualcuno a cui è stato diagnosticato il virus: si ritiene che lepersone si riuniscano per vedere se il virus è reale e sequalcuno viene infettato. Poco prima che il paziente morisse, ha guardato la suainfermiera e ha detto: Penso di aver fatto un errore. Pensavofosse una bufala, ma non lo è".