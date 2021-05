Bangkok, 27 mag. (askanews) - In Thailandia i monaci buddisti hanno acceso migliaia di lumini e creato un disegno di luci per festeggiare il Vesak (Visakha Bucha Day), che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte (parinirvana) del Buddha e che si tiene con la luna piena del terzo mese lunare del calendario buddista. Nelle immagini la celebrazione al tempio buddista Wat Dhammakaya fuori Bangkok. In Italia il Vesak si celebra l'ultima domenica di maggio.(immagini Afp)