(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2021 Timmermans: “Nuova strategia dovrà aiutare a rendere UE resiliente al clima entro il 2050” “La strategia dovrà aiutare a rendere l'Unione Europea non solo neutra dal punto di vista climatico, ma anche resiliente al clima entro il 2050. Se rendiamo il nostro adattamento più intelligente, più rapido e più sistematico, saremo in grado - e soprattutto se aggiungiamo anche la componente internazionale - saremo in grado di imparare dai nostri partner, di imparare gli uni dagli altri, e di assicurarci che ci adatteremo più rapidamente”. Così il Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans alla conferenza stampa sulla nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev