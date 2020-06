Tir in bilico sul viadotto, salvato il conducente

(Agenzia Vista) Livorno, 27 giugno 2020 Tir in bilico su un viadotto nel Livornese, salvato il conducente Salvato dai vigili del fuoco il conducente di un Tir che, dopo aver sfondato lo spartitraffico, ha rischiato di precipitare rimanendo in bilico sul viadotto dell’autostrada A12, tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Intrappolato all’interno della cabina di guida, l’uomo è stato raggiunto e portato al sicuro con una manovra e tecniche di derivazione speleo, per poi essere affidato alle cure del personale medico. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev