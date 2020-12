(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre Toccalini (Lega): “Praticanti avvocati abbandonati con la scusa del Covid” “Praticanti avvocato sono stati completamente abbandonati con la scusa del Covid. Siamo qui per chiedere certezze e chiarezze per questi ragazzi che non possono permettersi di perdere ancora tempo. Tanti di loro stanno seguendo dei corsi per cui le famiglie hanno pagato e i corsi sono stati sospesi” sono le parole del deputato leghista e segretario federale Lega giovani Luca Toccalini alla manifestazione organizzata da Lega giovani con i praticanti avvocati sotto al Ministero della Giustizia. Durata: 01_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it