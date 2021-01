(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 Tomasi (Aspi): "Innovazione e sostenibilità al centro del piano di investimenti" "Il nuovo piano di trasformazione di Aspi punta sull'innovazione e la sostenibilità. Lo facciamo attraverso una capacità di sviluppo tecnologico che ci dovrà vedere come un punto di eccellenza per il Paese". Tomasi (Aspi): "Innovazione e sostenibilità al centro del piano di investimenti". Lo ha sottolineato l'ad di Aspi, Roberto Tomasi, in occasione della presentazione del piano industriale "Autostrade per l'Italia gestore integrato di infrastrutture per la mobilità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev