(Agenzia Vista) Bari, 20 dicembre 2020 Tombola di Natale in videoconferenza, il sindaco di Bari Decaro fa il banditore Ecco le immagini del sindaco di Bari Antonio Decaro fa il banditore in videoconferenza per la tombola di Natale. Hanno partecipato piú di 100 persone attraverso un piccolo contest organizzato nei giorni scorsi dall'assessorato al welfare: cittadini da casa e bambini dai centri famiglia e dalle associazioni. / Facebook Antonio Decaro Durata: 01_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev